Oeste bate a classificada Ponte e garante vaga A partida entre Ponte Preta e Oeste, em Itápolis, ontem, era para ser um jogo muito nervoso, com as duas equipes lutando por uma vitória que as garantisse nas quartas de final do campeonato. Mas a vitória da Portuguesa sobre o Paulista por 1 a 0, sábado, acabou classificando o time ponte-pretano. Com isso, a partida acabou sendo importante apenas para o clube de Itápolis, que começou perdendo (gol contra de Adriano), mas virou para 2 a 1, com dois gols de Reinaldo. Com 30 pontos, O Oeste também garantiu vaga nas quartas de final.