Oeste está de novo na briga pela artilharia

Em 2010, Ricardo Bueno ficou em primeiro, com 16 gols, e, no ano passado, Anselmo Ramon e Fábio Santos, com 10 gols, lutaram até o fim com Liedson, do Corinthians, e Elano, do Santos, que venceram a disputa com 11.

Agora, quem está no páreo é Tadeu, que foi revelado pelo São Paulo e pertence ao Palmeiras - está emprestado ao Oeste. "Mesmo com poucos dias de pré-temporada, me sinto bem, motivado. Em primeiro lugar está o Oeste, mas paralelamente a isso vou brigar pela artilharia", disse o atacante, um dos goleadores, com dois gols (leia quadro ao lado).

E hoje a disputa deve ganhar mais um candidato. Roger, com passagens por São Paulo, Guarani e Figueirense, será apresentado como reforço da Ponte Preta, justamente o clube onde começou a carreira, em 2003, e pelo qual já marcou 72 gols.