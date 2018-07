Oeste investe R$ 1 milhão para subir para Série B do Campeonato Brasileiro SÃO PAULO - O Oeste de Itápolis investiu cerca de R$ 1 milhão para chegar à disputa do título da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira contra o Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A partida de volta será realizada no sábado, em Itápolis.