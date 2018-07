Oeste perde pênalti, Ceará vence por 1 a 0 e entra provisoriamente no G4

Com o resultado, o Ceará chegou aos 20 pontos. O Oeste, com 13 pontos, está em posição intermediária. Após um bom início na competição, o time de Fernando Diniz já chega a quatro jogos sem vencer - dois empates e duas derrotas.

O time da casa começou melhor e pressionou em busca do primeiro gol, exigindo belas defesas do goleiro Felipe Alves. No primeiro contragolpe do Oeste, no entanto, Crysan invadiu a área e foi derrubado por um carrinho de Valdo. O atacante Léo Artur bateu o pênalti para o time paulista, mas o goleiro Éverson conseguiu defender voando para o canto esquerdo baixo.

Após o susto, o Ceará voltou a sufocar o adversário, mas só chegou ao gol na segunda etapa. Aos 2 minutos, logo na primeira participação de Wescley, que entrou no intervalo, a bola foi cruzada da direita e Rafael Costa ajeitou para o meia chegar batendo de primeira e estufar as redes.

Mesmo com a vantagem no placar, o time da casa seguiu mais perigoso e quase ampliou aos 13 minutos, quando Rafael Costa aproveitou cobrança de escanteio e subiu mais que a defesa para cabecear e a bola bateu na trave.

O Oeste buscava manter a posse de bola, mas não conseguia chegar ao ataque com perigo. Desperdiçando muitas bolas com erros de passe, a equipe paulista não teve forças para reagir e teve de se contentar com a derrota em Fortaleza.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado pela 12.ª rodada da Série B. Às 16h30, o Ceará recebe o Náutico no Castelão. Às 21 horas, é a vez de o Oeste enfrentar o Sampaio Corrêa na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 OESTE

CEARÁ - Everson; Eduardo,Valdo, Charles e Thalysson; João Marcos, Richardson (Marino), Felipe e Ricardinho (Wescley); Rafael Costa e Bill (Rafinha). Técnico: Sérgio Soares.

OESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Betinho), Bruno Silva e Francis; André Castro, Danielzinho, Mazinho e Wellington (Matheus Vargas); Crysan (Maurinho), Marcus Vinícius e Léo Artur. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Wescley, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Maurinho e Francis (Oeste).

RENDA - R$ 62.916,00.

PÚBLICO - 7.697 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).