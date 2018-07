Oeste quer fazer história e vencer o primeiro grande Chegar às quartas de final do Campeonato Paulista já é a melhor campanha do Oeste em sua história de 90 anos. Agora o time de Itápolis quer vencer pela primeira vez um dos grandes clubes de futebol do Estado. Para isso conta com os gols do atacante Fábio Santos, homônimo de lateral corintiano, mas autor de nove gols na competição.