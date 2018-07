Oeste também já se garantiu Classificado, o Oeste é o primeiro abaixo de Palmeiras, São Paulo e Corinthians na tabela do Estadual. Hoje, porém, o time de Itápolis tenta a primeira vitória contra um dos grandes da capital - perdeu para os três outros sem nem sequer fazer gol. A equipe de Luis Carlos Martins deve atuar com só um atacante: Reinaldo, que teve passagens por Grêmio e Botafogo. Embalado por três vitórias seguidas, o Oeste tem a quarta melhor defesa do Estadual, com 16 gols sofridos.