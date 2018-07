Oeste vence e Ponte empata em casa na briga do interior O Oeste venceu o São Caetano por 1 a 0, em Itápolis, e saiu na frente na briga por vaga na final do título do interior. A Ponte Preta não passou do 0 a 0 com o Botafogo, em Campinas. Ontem, o rival da Ponte, o Guarani, próximo rival do Santos na Copa do Brasil, anunciou a saída do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que não conseguiu levar o time à 2ª fase da Série A2 do Paulista.