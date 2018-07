Oeste vence Fortaleza e conquista o acesso

O Oeste derrotou o Fortaleza por 3 a 1, ontem, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, e vai disputar a Série B no próximo ano. Jheimy foi o destaque do jogo, com dois gols.

O time paulista se juntou a Paysandu, Chapecoense e Icasa, que no sábado também conquistaram o acesso.

Nas semifinais, o Paysandu enfrentará o Icasa, enquanto a Chapecoense jogará contra o Oeste. As datas, horários e locais dos jogos serão definidos nesta semana pela CBF.

No sábado, o Paysandu perdeu para o Macaé por 3 a 2, no Rio de Janeiro, mas por causa da vitória por 2 a 0 na primeira partida, em Belém, voltará a disputar a Série B depois de seis anos.

Outro clube que perdeu o segundo jogo fora de casa e ainda assim chegou às semifinais foi a Chapecoense. O time catarinense foi derrotado pelo Luverdense, em Lucas do Rio Verde, por 1 a 0, mas a vitória por 3 a 0 no jogo de ida garantiu a classificação.

O quarto semifinalista é o Icasa. O clube cearense segurou o empate por 0 a 0 com o Duque de Caxias e, graças à vitória por 2 a 1 em Juazeiro do Norte, celebrou o retorno à Segunda Divisão.

Salgueiro, Guarany-CE, Santo André e Tupi foram rebaixados e disputarão a Série D na próxima temporada.