Oficialização de candidatura ocorre dias antes do torneio

Em meados de 2010 tudo indicava que seu marido disputaria as eleições deste ano. Mas, em outubro passado, Kirchner sofreu um mortal ataque cardíaco. Com a retirada definitiva do marido do cenário político, Cristina despontou como a candidata natural do governo para as eleições marcadas para 23 de outubro.

No entanto, ela ainda não oficializou sua candidatura. O prazo vence na última semana de junho, poucos dias antes do início da Copa América.

Segundo as pesquisas, a presidente é a favorita, já que contaria com 30% das intenções de voto, a mesma proporção reunida por todos os candidatos da oposição. Os 40% restantes preocupam Cristina, que nos últimos meses tomou uma série de medidas para agradar ao eleitorado.