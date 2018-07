Oito atletas da Rússia são suspensos por doping

SÃO PAULO - A Agência Antidoping da Rússia anunciou nesta terça-feira que oito atletas, seis do levantamento de peso e dois ciclistas, foram suspensos por doping. As punições variam de três meses a até 10 anos. Evgeny Kolomiets e Yury Selyutin, do levantamento de peso, foram os atletas que sofreram as punições mais rigorosas. Ficarão fora das competições pelos próximos 10 anos, a contar de outubro deste ano, por reincidência em casos de doping.

Já Oleg Musokhranov foi suspenso por apenas três meses, a partir do dia 7 de novembro. Mikhail Reznitchenko, Tejmur Alekserov e Dmitry Srybnyi receberam punição intermediária, de dois anos cada, também a partir de novembro deste ano. A agência não divulgou as substâncias flagradas nem as datas da realização dos testes.

No ciclismo, duas atletas foram suspensas por dois anos. Elena Bocharinkova e Yana Bezrukova vão cumprir esta punição a contar do dia 10 de julho de 2013.