''Ojo en los hermanos''

Toda Copa do Mundo é mais ou menos a mesma coisa: Brasil, Itália, Alemanha e Argentina são eternos postulantes ao título. Se fossem personagens da finada série Lost, jamais poderíamos riscar seus nomes da misteriosa caverna que guarda o nome dos candidatos. Depois desse grupo badalado, vêm outras seleções fortes, ainda que sem a mesma tradição de chegada. Refiro-me à Inglaterra, Holanda e, de uns tempos para cá, a França, de quem nos tornamos fregueses. Prefiro pegar qualquer time do que Les Bleus, que nos eliminaram em 1986 e 2006, além de terem nos batido inapelavelmente na final de 1998, quando pela primeira e única vez na história das copas um time venceu o Brasil por três gols de diferença.

A esse grupo de super candidatos e candidatos menos cotados, eu acrescentaria a Espanha, que muitos apontam, não sem razão, como uma das equipes mais sólidas e temíveis da competição. E a conversa acaba aqui. É difícil imaginar outro time dando a volta olímpica no Soccer City Stadium, no próximo dia 11 de julho, além dos que acabo de mencionar. Mas voltemos aos argentinos. O que há de tão especial nessa equipe que teve que dançar el firulete - um dos mais difíceis passos de tango - para chegar à África do Sul? Em primeiro lugar, o mais óbvio: a Argentina tem hoje o melhor jogador do mundo, Lionel Messi (o segundo maior é um brasileiro, chamado Júlio César). Quando um time sem tradição conta com um grande craque, já costuma dar trabalho aos adversários. Foi assim quando Portugal teve Eusébio, quando Camarões teve Roger Milla, quando a Romênia teve George Hagi e quando a Bulgária teve Hristo Stoichkov. Agora imagine quando uma seleção da lista dos candidatos conta com um jogador com a capacidade de desequilibrar de Messi. Ele ainda precisa, é verdade, jogar uma Copa em alto nível para entrar no grupo dos gigantes (basta ver que o meu corretor ortográfico, que aceitou todos os nomes dos craques acima, ainda marca Messi como uma palavra desconhecida). Mas, sem dúvida, sua caixa tem todas as ferramentas para que ele seja um herói do Mundial.

Só que a Argentina é mais do que Messi. Ela é também Diego Milito, o atacante do momento no futebol mundial, o homem que decidiu, em menos de um mês, o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Copa dos Campeões. Nada mal, não? Espero que Júlio César, Maicon e Lúcio, que formam a base da nossa seleção e são companheiros do endiabrado argentino na Inter de Milão, saibam como pará-lo. Além desses dois cracaços, nossos vizinhos têm ainda destaques como Agüero, Tévez, Higuaín e o mágico Verón, um dos mais impressionantes jogadores que conheço, capaz de ocupar uma meia-cancha como se pudesse se multiplicar.

Para completar a história do time que, como a Itália de 1982, chega à Copa contra tudo e contra todos, brigado com a imprensa, com a torcida e com o Planeta Bola (foi eleita a seleção menos amada numa votação pela internet), temos Maradona. Eu não desprezo a força que aquele que é um deus para sua gente é capaz de exercer sobre os jogadores. De barba, o velho craque impõe respeito como um El Cid Campeador. E tudo o que acabo de contar é motivo suficiente para ficarmos preocupados.