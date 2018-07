Olimpíada da Juventude teve apenas um caso de doping neste ano

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que apenas um atleta foi pego em exame antidoping durante os Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em agosto, em Nanjing (China). O nome do esportista não foi divulgado por se tratar de um menor de idade - o evento era restrito a atletas até 18 anos.

De acordo com o COI, foram realizados 596 exames antidoping durante os Jogos e o único caso positivo veio do tae kwon do. O atleta, que utilizou diurético, recebeu suspensão por doping, mas a pena, assim como sua nacionalidade, também não foi revelada. Na primeira edição dos Jogos da Juventude, em 2010, em Cingapura, dois atletas foram pegos por doping.

De qualquer forma, as amostras colhidas em Nanjing e analisadas por um laboratório credenciado em Pequim ficarão estocadas por 10 anos, assim como acontece na Olimpíada regular. Nesse período podem ser feitos novos exames para detectar o doping aproveitando de novas tecnologias.