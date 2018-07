Olimpíada de 2012 tem aumento na busca por ingressos

Os organizadores da Olimpíada de Londres disseram que houve um grande aumento na procura por ingressos com a aproximação das horas finais da venda para os Jogos de 2012. O período de seis semanas de vendas de 6,6 milhões de bilhetes se encerra nesta terça-feira, às 23h59 de Londres (19h59 de Brasília).

Foram colocados à venda ingressos para 650 eventos de 26 esportes. Os preços variam entre 20 e 2.012 libras (cerca de 51 e 5.179 reais). Presidente do comitê organizador londrino, Sebastian Coe disse que houve uma "maciça onda" de pedidos no fim de semana. Ele afirmou que os clientes que fizerem solicitações nesta terça-feira possuem a mesma chance daqueles que se apresentaram no primeiro dia.

A venda dos ingressos será determinada por sorteio através de um sistema eletrônico. Coe revelou que os bilhetes para a cerimônia de abertura e a final dos 100 metros rasos estão entre os mais procurados.