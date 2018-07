Olimpíada de Londres tem 2 milhões de inscritos para compra de ingressos

Os organizadores da Olimpíada de Londres disseram que 2 milhões de pessoas se registraram para adquirir ingressos para o evento, que será realizado em 2012. Quando os ingressos forem colocados à venda em março, 8,8 milhões serão comercializados por preços que variam entre 20 libras (cerca de 53 reais), para as competições menos concorridas, e 2.012 libras (em torno de 5.283 reais), para os principais lugares da cerimônia de abertura.

Veja também:

Rainha Elizabeth II destaca valor do esporte para fomentar respeito e honestidade

Os organizadores pretendem arrecadar cerca de 440 milhões de libras (aproximadamente 1,2 bilhão de reais) com a venda de ingressos, o que é, aproximadamente, 25% do seu orçamento operacional. Diretor-executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, Paul Deighton disse que os dados das 2 milhões de pessoas registradas até o momento mostra que "em geral mais mulheres do que homens" se inscreveram e muitos estão optando por tentar ver vários eventos.

Deighton espera que outras 500 mil se registrem até março para comprar os ingressos para os Jogos Olímpicos de Londres. O evento acontecerá entre os dias 27 de julho e 12 de agosto de 2012.