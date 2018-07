Olimpíada de Londres terá segurança de 13.500 militares

No mês passado, foi anunciado que orçamento para a segurança da Olimpíada praticamente dobrou, ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão, o que já inclui os gastos com o aumento do efetivo militar. Mesmo porque, o governo britânico disse esperar um alto risco de ameaça terrorista durante a realização dos Jogos de Londres.

Pelo esquema divulgado nesta quinta-feira, 7.500 militares estarão nas instalações olímpicas, outros 5 mil darão suporte à polícia e mil farão apoio logístico. Além desse contingente, a Olimpíada ainda prevê a utilização de 10 mil seguranças e 12 mil policiais. "Não tenho dúvida de que eles farão um trabalho fantástico", disse o ministro.

As tropas militares não ficarão restritas a Londres, ajudando, por exemplo, na segurança marítima de Weymouth, sede das competições de vela. Também serão utilizados jatos, helicópteros e até barcos no rio Tâmisa. Já o HMS Ocean, maior navio da marinha britânica, estará ancorado em Greenwich, no leste da capital, para dar suporte.