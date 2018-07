Olimpíada de Tóquio terá a maior participação de mulheres da história

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou em seu site na última sexta-feira, 9, que a Olimpíada de Tóquio será a competição com mais participantes mulheres da história. A organização afirmou que, em 2020, 48,8% dos atletas serão do sexo feminino.

Em Londres, em 2010, as mulheres representavam 44,2% dos atletas e, no Rio de Janeiro, equivaliam a 45,6%. O COI descreve a próxima Olimpíada como “a mais balanceada em gênero na história tanto em atletas como eventos”.

Na sexta-feira, a instituição anunciou também a aprovação de modalidades mistas em Tóquio, como revezamento em atletismo e natação, duplas mistas no tênis de mesa, eventos para equipes mistas no tiro, judô e tiro com arco e equipes com homens e mulheres no triatlo.

Em comparação com evento realizado no Rio de Janeiro, o número de modalidades mistas irá dobrar: de nove para 18. A iniciativa faz parte de um princípio do COI de apoiar a igualdade de gênero.