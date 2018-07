Olimpíada do Rio registra 5,2 milhões de pedidos de ingressos

A primeira fase de venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 foi encerrada à meia-noite de quarta-feira com um total de 5,2 milhões de bilhetes solicitados, o que representou um acréscimo de 800 mil entradas em relação à parcial divulgada pelo Comitê Rio-2016 um dia antes do prazo final. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais foram os Estados que mais fizeram pedidos.

No ranking de esportes, o vôlei manteve a preferência entre as modalidades de maior interesse, seguido pelo futebol. Na terceira colocação, porém, houve uma reviravolta em relação ao que se apresentava na terça-feira, com o basquete ultrapassando a natação na preferência dos brasileiros.

Nesta primeira etapa de vendas, 4,5 milhões de ingressos foram disponibilizados. O Comitê registrou pedidos de todos os estados do País e do Distrito Federal. Quem solicitou ingressos nessa fase agora terá que esperar por um sorteio que será realizado em junho para saber se foi contemplado. Um segundo sorteio acontecerá em agosto.

Os bilhetes remanescentes serão disponibilizados ao público novamente em outubro, quando será aberta a segunda etapa da venda de ingressos.