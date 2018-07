Olimpíada do Rio terá finais do atletismo pela manhã

"Realizar finais durante a manhã foi um pedido do Comitê Organizador da Rio/2016 e do Serviço Olímpico de Transmissão, com o apoio do Comitê Olímpico Internacional. A disputa de medalhas nesse período vai garantir que o atletismo tenha visibilidade máxima em todos os fusos horários", informou Paul Hardy, diretor de competições da IAAF, após a decisão tomada nesta quarta-feira, em reunião do Conselho da entidade em Mônaco.

Serão disputadas 13 finais do atletismo no período da manhã. Cinco delas já são tradicionalmente realizadas no período, por causa da distância: maratona (feminina e masculina), marcha atlética de 20km (também dos dois naipes) e marcha atlética de 50km (para homens). "As oito finais restantes serão divididas igualmente em provas femininas e masculinas, nos eventos de pista e campo", disse Hardy.

A única final já confirmada para a sessão matutina é a dos 10 mil metros feminino, no dia de abertura das competições de atletismo, normalmente disputada na segunda semana dos Jogos Olímpicos - o Estádio João Havelange, o Engenhão, sediará as provas. "Nossa visão é de que as atletas de longa distância vão gostar da mudança. Elas já estão acostumadas a competir pela manhã em provas de rua ou de cross country", avaliou Hardy.

A Olimpíada do Rio também terá um horário diferente para as disputas da natação. Assim como a IAAF, a Federação Internacional de Esportes Aquáticos (Fina) alterou as sessões para maximizar o alcance das transmissões televisivas. As disputas eliminatórias começarão às 13 horas e as finais, a partir das 22 horas.