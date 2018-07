Olimpíada saiu abaixo do orçamento, dizem britânicos

LONDRES - Em meio à dificuldade brasileira em manter as obras para a Copa do Mundo de 2014 e para a Olimpíada de 2016 dentro do planejamento financeiro, o governo britânico revelou nesta terça-feira que os gastos com os Jogos Olímpicos de Londres não só não estouraram o orçamento como custaram cerca de 400 milhões de libras (R$ 1,3 bilhão) menos do que o planejado.

Com contratos ainda a serem cumpridos, o governo britânico projeta que o gasto total com os Jogos seja de 8,921 bilhões de libras (cerca de R$ 29 bilhões). A estimativa inicial era de que seriam gastos 9,298 bilhões (R$ 30,138 bilhões) e a verba restante será usada para cobrir os gastos com a reforma do Parque Olímpico.

De acordo com o documento revelado pelo governo local, a economia foi feita em áreas como segurança, transporte e construções, que acabaram custando menos que o esperado. "É uma conquista significante conseguir encerrar um programa largo e complexo como este a tempo e abaixo do orçamento", disse o ministro olímpico britânico Hugh Robertson.