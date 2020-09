Olimpíadas de Tóquio acontecerão 'com ou sem covid-19', diz vice-presidente do COI

SIDNEY - As Olimpíadas de Tóquio, adiadas para 2021 por conta da pandemia do coronavírus, ocorrerão no próximo ano, independentemente dela, segundo anunciou nesta segunda-feira, 7, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), John Coates. Durante uma entrevista por telefone com a AFP, o presidente do comitê de coordenação do COI para os Jogos Olímpicos de 2020, afirmou que as Olimpíadas de Tóquio acontecerão "com ou sem" coronavírus, e especificou que "elas começarão em 23 de julho do próximo ano. ano". "Serão os Jogos que terão vencido a covid-19, a luz no fim do túnel", disse.

O tema desses Jogos será "a reconstrução após a devastação causada pelo tsunami", disse Coates, aludindo ao terremoto e tsunami que devastou o nordeste do Japão em 2011. Até agora, as Olimpíadas só foram canceladas durante a guerra. Em princípio, os jogos deveriam ter cpomeçado inaugurados no dia 24 de julho, mas os organizadores tomaram a decisão histórica, em março, de adiá-los para o verão de 2021, com a disseminação do coronavírus pelo mundo.

As autoridades japonesas indicaram claramente que não querem que os Jogos sejam adiados novamente. As fronteiras do Japão continuam fechadas para estrangeiros, e muitos especialistas duvidam que a pandemia estará sob controle no próximo verão do Hemisfério Norte.

De acordo com várias pesquisas recentes, uma clara maioria dos japoneses quer que os Jogos sejam adiados novamente ou cancelados, devido ao coronavírus. Mas Coates, no entanto, destacou que o governo japonês "não desistiu" de organizá-los, apesar da "tarefa monumental" que o adiamento constitui.

“Antes do coronavírus, [o presidente do COI] Thomas Bach declarava que eram os jogos mais bem preparados que já vimos, os locais estavam quase todos prontos, agora estão, a vila é incrível [...], tudo está indo bem ", sustentou. /AFP