Olímpico em 1980, arqueiro de 60 anos disputa seletiva brasileira para o Rio Acontece neste fim de semana, de sábado até domingo, na Vila Olímpica Mario Covas, em São Paulo, a primeira seletiva olímpica do tiro com arco brasileiro. Este torneio vai apontar cinco classificados no masculino e outros cinco no feminino que, junto com os atletas que compõem a seleção permanente, brigarão pela convocação ao Rio-2016.