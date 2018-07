Olivetto: 'Gorduchinha' é nome ideal para a bola O publicitário Washington Olivetto revelou ontem que está à frente da campanha para que o nome da bola oficial da Copa do Mundo de 2014 seja "Gorduchinha''. Seria uma homenagem ao principal jargão do ex-locutor Osmar Santos. A escolha cabe à Adidas, fornecedora de material esportivo e parceira da Fifa no Mundial. "Reconheço que 'Gorduchinha' é difícil para o estrangeiro pronunciar, mas seria uma bela homenagem ao Osmar Santos'', disse Olivetto durante palestra no Footecon, fórum internacional de futebol, encerrado ontem no hotel Copacabana Palace, no Rio.