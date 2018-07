Olympique dá vexame e Lyon amplia vantagem Já está se tornando praxe: a cada rodada do atual Campeonato Francês, um dos clubes grandes dá vexame. Ontem, foi a vez do Olympique de Marselha, que, em casa, foi batido de maneira inapelável pelo Lorient por 3 a 0, gols de Aliadiere, Corgnet e Monnet-Paquet. Com a surpreendente derrota, o time marselhês permaneceu em 3.º, com a mesma pontuação (29) do vice-líder PSG. E foi dessa posição que o Olympique viu o líder Lyon abrir cinco pontos de vantagem (34 a 29) ao derrotar mais tarde, como visitante, o Saint-Etienne por 1 a 0, gol do brasileiro Michel Bastos.