Olympique Marselha ganha e avança na Copa da França com três assistências de brasileiros

O Olympique de Marselha está nas oitavas de final da Copa do França. A classificação veio neste domingo, sem sustos e em dia de assistências de Gerson e Luan Peres. O Monaco também se garantiu. Desfalcado de 21 jogadores por causa de surto de covid-19, o Bordeaux foi o único grande a ser eliminado.

Bastante criticado pela queda de rendimento no time de Jorge Sampaoli, o ex-flamenguista Gerson contribuiu com passe para dois gols na vitória por 3 a 0 na casa do Chauvigny, da terceira divisão. Antes de iniciar seu dia de garçom, ele viu o compatriota Luan Peres servir Milik.

Leia Também Barcelona bate Mallorca pelo Campeonato Espanhol em dia de 'milagre' de Ter Stegen

Antes do intervalo, o volante da seleção brasileira deu passe para o turco Under, que garantiu 2 a 0 no placar sem nenhuma dificuldade. Titular, Gerson sabia que precisava mostrar serviço e jogou bem. Mesmo com a segunda etapa mais morna, ele ainda apareceu para dar outra assistência, desta vez para Harit definir.

No primeiro jogo sem o técnico Niko Kovac, o Monaco se redimiu dos tropeços no Campeonato Francês com 3 a 1 na visita ao Quevily, gols de Yedder e dois de Volland. Sidibe fez o de honra dos mandantes. O Bordeaux foi o único grande da França a dar adeus. Com 21 jogadores com a covid-19 e sem ter o pedido de adiamento do jogo atendido, acabou superado facilmente pelo Brest, longe de seus domínios, com derrota por 3 a 0.

Vice-líder do Francês, o Nice avançou direto após eliminação de Paris FC e Lyon por briga das torcidas, enquanto o Paris Saint-Germain joga nesta segunda-feira para fechar os 16 classificados.

Confira outros resultados: Nantes 2 x 0 Vitre, Cannes 0 x 1 Toulouse, Versalhes 4 x 0 La Roche, Bergerac 0 (5) x 0 (4) Creteil, Montpellier 1 x 0 Estrasburgo, Nancy 1 (4) x 1 (3) Rennes, Bastia 2 x 0 Clermont Foot, Jura Sud 1 x 4 Saint-Étienne, Linas Montlhery 3 (3) x 3 (4) Amiens e Thaon 0 x 1 Reims.