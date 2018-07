Omissos e bandidos

Não estamos diante de uma questão esportiva. Trata-se de segurança pública e, como tal, necessita da intervenção do Estado para resolvê-la. Enquanto tivermos na linha de frente desta guerra (perdoem-me pela utilização do termo bélico, mas o considero inserido no contexto) dirigentes esportivos intimidados por estes delinquentes e autoridades ansiosas por holofotes, apenas alimentaremos a barbárie.

Infelizmente a única linguagem que esta gente entende e respeita é a da repressão. A essa altura do campeonato, esta história de reunião aqui e acolá é conversa mole para boi dormir, coisa de quem deseja apenas empurrar a sujeira para baixo do tapete.

A sociedade cansou destes discursinhos vazios. Pior do que isso, parece que nossa indignação com as mortes fica cada vez menor, como se estivéssemos nos acostumando com este absurdo. Bom, talvez muitos não se comovam tanto porque percebem que ninguém é santo na história.

É necessário que tenhamos uma legislação que seja a mais rigorosa possível e ferramentas que garantam sua aplicação. Sim, a Inglaterra é um parâmetro. No final dos anos 80, quando a crise com os hooligans beirou o insustentável, o governo inglês interveio e assumiu o problema, com modernização das leis e eficiência nas punições.

Ninguém acabou com os hooligans - isto é utopia -, apenas criaram um ambiente que intimida seu comportamento hostil, primata e troglodita.

E como o objetivo aqui não é apenas criticar, mas também colaborar, seguem sugestões para os responsáveis:

- É imprescindível investimento em equipamentos para monitoramento dentro e fora dos estádios. Na parte interna, é preciso ter câmeras que identifiquem individualmente os torcedores. Do lado de fora das arenas, a inteligência da polícia precisa de dispositivos digitais que vasculhem redes sociais em busca de informações sobre os planos da bandidagem.

- Parece que o único assunto que mexe com a emoção dos vândalos é o clube do coração. Portanto, seria interessante fazer com que as agremiações percam pontos na competição em curso a cada deslize desta gente. Não se trata de culpar os clubes. É apenas uma maneira de fazer com que os marginais fiscalizem uns aos outros.

Evidentemente qualquer tipo de generalização é lamentável. Mas confesso ter sérias dificuldades para admitir que seja possível, hoje em dia, alguém querer fazer parte destes grupos chamados torcidas uniformizadas motivado por boas intenções. Festa é coisa do passado.