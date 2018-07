Once Caldas chega cansado, mas quer liderança do grupo Um empate garante a liderança do Grupo 2 ao Once Caldas. Mas a equipe terá outro adversário no Morumbi além do São Paulo: o cansaço. Os colombianos enfrentaram 34 horas para chegar ao Brasil. A maratona começou no domingo, às 12h, quando os jogadores se reuniram para deixar Manizales. Do estádio Palogrande, eles foram de ônibus até Pereira, onde pegaram um voo até Rionegro. A delegação dormiu nessa cidade colombiana e, na segunda-feira, às 11h20, voou para o Panamá, onde pegaram outro avião para São Paulo, onde chegaram só às 22 horas.