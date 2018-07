Onda de protestos deixa clima tenso dentro do clube

Pelo segundo dia consecutivo, a sede social do Palmeiras viveu um clima tenso, cheio de protestos de torcedores, que se concentraram em três pontos principais: no bar do tênis, na lanchonete que fica no parque infantil e no restaurante. Não faltaram discussões, xingamentos, ameaças a conselheiros e até agressões entre os mais exaltados e seguranças. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para evitar uma confusão ainda maior.

Se na sexta-feira conselheiros trocaram socos e até cadeiras foram arremessadas, ontem um protesto pela má fase do time no Brasileiro e contra o sistema político do clube começou na hora do almoço - o movimento foi organizado pelo grupo político 'Fanfulla', que possui 11 conselheiros e que deseja que o próximo presidente do Palmeiras seja eleito de forma direta por sócios e por sócios-torcedores no pleito de janeiro de 2013 e não apenas em 2014, como deseja a maior parte do conselho.

Primeiro, cerca de 50 torcedores estenderam uma faixa com os dizeres "Acabou a Paz" no bar do tênis, quando conselheiros ligados ao ex-presidente Mustafá Contursi estavam no local.

Após muito bate-boca, troca de acusações e da chegada da PM, parte do grupo migrou para a lanchonete do parquinho, onde mais conselheiros conversavam. Com cachos de bananas nas mãos, os torcedores diziam que as frutas eram o presidente Arnaldo Tirone e o diretor de futebol Roberto Frizzo, que não apareceram no clube ontem.

Mais tarde, no restaurante, parte do grupo decidiu almoçar e encontrou no local uma mesa com pelo menos oito conselheiros. Em pouco tempo, a confusão recomeçou, com direito a ameaças dos dois lados. A segurança foi reforçada mas, com medo, a maioria dos sócios que almoçava foi embora, mesmo rumo tomado pelos conselheiros. Logo depois de almoçar, os torcedores deixaram o clube, prometendo reaparecer hoje pela manhã para mais uma série de protestos.