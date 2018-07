Onda do Taiti pode virar escultura em homenagem a Medina

O título mundial de Gabriel Medina foi conquistado na sexta-feira, em Pipeline, no Havaí. O jovem surfista completa 21 anos nesta segunda-feira, e, apesar de ainda ter uma longa trajetória pela frente, já deve receber uma homenagem pela conquista inédita. A Prefeitura de São Sebastião estuda uma reforma na Praça do Surfe, na Praia de Maresias, que deve ganhar uma calçada da fama e uma escultura. A ideia é eternizar o tubo que Medina pegou em Teahupoo, no Taiti, em agosto, quando derrotou Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, na final.

Medina volta para casa na terça-feira. Desembarca no Aeroporto de Guarulhos, no início da tarde, e chegará em São Sebastião no dia seguinte. A véspera de Natal será de festa, e um aparato digno do campeão está sendo montado para recepcioná-lo.

Segundo informações da Prefeitura de São Sebastião, Medina desfilará em carro aberto do Corpo de Bombeiros a partir das 10 horas, com saída da praia de Juqueí. A chegada será em Maresias, onde uma estrutura está sendo montada para receber o campeão. Haverá uma apresentação do MC Lesk, que fez um funk em homenagem ao atleta. "É Medina, jovem do litoral, de Maresias para o surfe mundial. Talento e ousadia nas ondas do campeão. É Gabriel Medina, orgulho de uma nação", diz o refrão da música.

A assessoria de imprensa da prefeitura informa que há a possibilidade de Medina conceder uma entrevista coletiva também em sua cidade - ele falará com os jornalistas na terça-feira, às 19 horas, em um hotel próximo ao Aeroporto de Guarulhos.