Ônibus que levava corintianos para São Paulo é apreendido em Itapetininga

SÃO PAULO - Um ônibus que levava torcedores do Corinthians para São Paulo foi apreendido em Itapetininga, interior do Estado, nesta quarta-feira, 15. Segundo a Polícia Militar, os passageiros estavam soltando fogos de artifício de dentro do veículo, o que levou os agentes a fazer a abordagem.

Com a inspeção, os policiais constataram que o lacre da placa estava violado, e o ônibus foi levado para o pátio do Detran da cidade até que a situação seja regularizada.

O grupo seguia para o Itaquerão, na zona leste de São Paulo, onde o time da casa venceu o Fluminense e conquistou o Brasileirão pela 7ª vez.

No começo do mês, a Polícia Militar de São Paulo prendeu dois torcedores do Corinthians que estariam se dirigindo para o mesmo estádio para o clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.