Opções dão certo, mas Mano é vaiado O técnico Mano Menezes tinha tudo para deixar o campo aclamado. Afinal, Jadson, escolhido para começar entre os titulares, e Fred, opção no segundo tempo, marcaram os gols brasileiros. Mas não foi apenas o decepcionante empate que comprometeu a celebração do treinador. Se as duas mudanças funcionaram dentro do jogo, Mano ainda não conseguiu encontrar a fórmula para Neymar jogar. Apagado e escondido pelo lado esquerdo, o craque santista parece estar no mundo da lua.