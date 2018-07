Operação da PF descobre desvio de recursos do Ministério do Esporte

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta quarta-feira, 24, para desarticular uma quadrilha que fraudava licitações e desviava recursos públicos do Ministério do Esporte. Segundo a PF, a operação chamada Nemeus descobriu o esquema feito por meio de convênios a diversas confederações esportivas. Estão sendo cumpridos 16 mandados judiciais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Caxias do Sul, em escritórios e residências de pessoas suspeitas de integrarem a quadrilha.

Deste número, oito são mandados de busca e apreensão, quatro conduções coercitivas, um mandado de prisão preventiva e também uma notificação judicial de afastamento do presidente da Confederação de Taekwondo. Diligências estão sendo realizadas nas sedes da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e na Confederação Brasileira de Taekwondo, e em empresas ligadas às fraudes.

As investigações da PF, iniciadas há cerca de um ano, indicam que a quadrilha vem fraudando licitações com o uso de documentos falsos, a fim de realizar contratações e aquisições por preços muito acima do mercado. A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. O nome da operação é uma alusão aos Jogos Nemeus, disputados na Grécia antiga e dedicados a Zeus.