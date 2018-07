Oppnus Maringá empata com Carlos Barbosa e mantém a vice-liderança

MARINGÁ - Nesta sexta-feira (09), o Oppnus Maringá recebeu o Carlos Barbosa-RS no Ginásio Chico Neto e ficou no empate em 3 a 3, pela Liga Nacional. Com o resultado, o tricolor continua na vice-liderança do Grupo B com 5 pontos, um a menos que o Corinthians-SP.

Jogando para mais de 3 mil pessoas, o Oppnus Maringá começou pressionando e quase abriu o placar com Bruno. Apesar disso, o time parava na boa atuação do goleiro visitante. Apesar de criar poucas chances, quem abriu o placar foi o Carlos Barbosa, depois de boa jogada do time visitante, Daniel recebeu pela direita e bateu sem chances, fazendo 1 a 0 para o time gaúcho.

Atrás do marcadorfoice donos da casa foram para cima e conseguiram o empate faltando menos de 4 minutos para o fim do primeiro tempo, quando Bolinha e Bruno tabelaram, e o camisa 7 (Bruno) bateu forte empatando a partida para o time maringaense.

No segundo tempo, o Oppnus Maringá voltou melhor e partidas jogo logo aos 3 minutos, mais uma vez com Bruno, que dessa vez contou com a ajuda de Venâncio, que desviou a cobrança da falta e matou o goleiro Rennan. Era a virada do tricolor.

O time da casa continuou melhor e criou boas chances, os gaúchos só conseguiam parar as jogas com falta, atingindo o limite de 5 faltas faltando 11 minutos para o fim da partida.

No final da partida, o time do Carlos Barbosa-RS foi para o ataque e faltando 5 minutos conseguiu o empate com Luizinho. E 1 minuto depois, o time gaúcho consegue a virada com Flávio, que recebeu passe de Daniel e bateu para fazer 3 a 2 para os visitantes.

Atrás no placar, o técnico Adolpho Amorim apostou no goleiro linha e deu resultado, Bolinha recebeu e de pé canhoto bateu firme no canto fazendo 3 a 3 e dando esperança para o público presente no Chico Neto que puxava o coro de "Eu acredito". Apesar da pressão nos segundo finais, o placar ficou mesmo em 3 a 3.

Depois da partida, o ala Bruno, autor de dois gols falou da importância do resultado. “Saímos atrás do placar, mas jogamos com cautela e habilidade, e conseguimos a virada. Ele conseguiram o empate e viraram em seguida, mas depois conseguimos empatar. Esse resultado dentro de casa tem sabor de derrota", afirmou o jogador.

Para o técnico Adolpho Amorim, o jogo foi muito disputado, porém, ele ressaltou que o time maringaense perdeu boas oportunidades. "Fiquei feliz pelas oportunidades que criarmos, mas, triste por que não conseguimos converter em gols. O empate não foi um mal resultado, porém, estávamos atrás do três pontos. Agora temos que conseguir pontuar fora de casa para conseguir vaga nas quartas de final", disse Amorim.

O Oppnus Maringá volta a quadra no dia 12 de agosto, às 20h30, pelo Campeonato Paranaense – Chave Ouro, diante doOi/Oppnus/Penalty/Umuarama, fora de casa. Pela Liga Nacional, o time volta a quadra no dia 16 de agosto, diante do Corinthians-SP, também fora de casa.