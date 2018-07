Orçamento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro atinge R$ 36,7 bilhões

RIO - A prefeitura do Rio e os governos do Estado e federal anunciaram nesta quarta-feira gastos no total de R$ 24,1 bilhões para 24 de 27 projetos que foram chamados de "Plano de Políticas Públicas", definidos como legado dos Jogos Olímpicos. Com isso, o valor estimado para a Olimpíada do Rio já alcança R$ 36,7 bilhões - mas ainda está incompleto.

Esse total se refere à soma dos R$ 7 bilhões divulgados em janeiro pelo Comitê Rio para operacionalizar os Jogos - recursos exclusivamente privados -, aos R$ 5,6 bilhões divulgados naquele mesmo mês para 24 de 52 obras constantes na Matriz de Responsabilidades (instalações esportivas) e mais os R$ 24,1 bilhões.

Na prática, o que foi apresentado nesta quarta-feira foram projetos de mobilidade, renovação urbana, meio ambiente e projetos de desenvolvimento para o município do Rio. Nenhum dos gastos diz respeito às 52 instalações olímpicas exigidas pelo COI, apesar de algumas das obras anunciadas servirem para treinamento nos Jogos.

Nesta quinta vai ser divulgado o edital de licitação das obras do Complexo de Deodoro, que receberá 11 modalidades em 2016. Ou seja, subirá de 24 para 35 o número de obras com licitação ou já em andamento das que constam na Matriz de Responsabilidades. Com isso, o total global de gastos vai ter um novo acréscimo.

LEGADO

A maior parte dos R$ 24,1 bilhões divulgados nesta quarta diz respeito a gastos da prefeitura, que assumiu a construção de 14 projetos, com custo estimado em R$ 14,3 bilhões. Desse montante, R$ 9,2 bilhões serão investidos em parceria com o setor privado.

Já o governo do Estado é responsável por 10 projetos, cujo valor anunciado alcança a soma de R$ 8,79 bi - inclusos os gastos com a Linha 4 do metrô. O orçamento também prevê investimentos de R$ 918 milhões para projetos voltados à Baía de Guanabara e lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

O governo federal prevê investimentos de R$ 1,3 bi, o que inclui os R$ 110 milhões destinados à construção do novo Ladetec, laboratório que ficará responsável pelo controle de dopagem. A conclusão das obras está prevista para o meio do ano.

A divulgação dos valores do Plano de Políticas Públicas aconteceu em evento realizado no Forte de Copacabana, na zona Sul do Rio. A cerimônia começou com uma breve explicação do presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO), general Fernando Azevedo e Silva. "Aproveitamos o modelo da Matriz de Responsabilidades, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra", esclareceu.

Na sequência o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, falaram sobre os planos e participaram de uma coletiva de imprensa.