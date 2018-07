Ordem de Kleina é não perder o pique

De ânimo renovado após derrotar o Bahia na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro hoje, às 18h30, em Araraquara, disposto a mostrar que o resultado conquistado em Pituaçu não foi um mero acaso e que realmente o time tem forças para sair da zona de rebaixamento. Uma vitória hoje faz com que a confiança só aumente e a pressão em cima dos concorrentes seja ainda mais forte.

A dedicação coletiva demonstrada diante dos baianos parece que deu uma nova vida ao time alviverde, que já andava conformado com a eventual queda à Série B. Mas, ao mesmo tempo em que as esperanças e forças foram renovadas, existe a ameaça de uma nova pane. A ideia é manter a concentração e comprovar que os tempos são outros.

"Nosso time é de guerreiros e vamos lutar até o fim. A vitória diante do Bahia serviu para mostrar o quanto estamos ligados e querendo sair dessa situação. Nos outros jogos, tivemos azar. Parece que a sorte voltou para o nosso lado, mas não podemos descuidar. O trabalho ainda é longo", disse o goleiro Bruno.

Resta saber se o time vai conseguir aproveitar o momento para embalar e sair da zona do rebaixamento, algo que para muitos pode ser um milagre. "Vamos lutar até o fim. Esse grupo é bom e já mostramos o que podemos fazer. Acredito na recuperação e os jogadores serão recompensados pelo esforço que estão fazendo", disse o presidente Arnaldo Tirone, que chega hoje em Araraquara para acompanhar o jogo.

Nesse cenário de otimismo, Gilson Kleina tenta passar o equilíbrio para que a equipe não entre confiante ou pessimista demais no jogo. "Temos de ter um equilíbrio. Assim como não podemos sair atacando de qualquer jeito, não podemos achar que está tudo bem. A situação ainda não é boa, mas enquanto houver chance nós vamos lutar e sempre digo para eles que temos de viver jogo a jogo", explicou.

Além de equilíbrio, o treinador mostra também coerência ao montar o time. Embora tenha realizado um coletivo sem a presença da imprensa, o treinador não fez mistério e já antecipou a escalação. A grande novidade estará no banco de reservas. Após quase seis meses de recuperação, Wesley fica como opção do treinador e tem boas chances de entrar no segundo tempo.

Wesley terá a companhia de Juninho no banco. Embora tenha sido titular durante toda a temporada, o lateral virou reserva de Leandro, pelo menos diante do Cruzeiro. No meio, João Denoni está suspenso e em seu lugar entra Márcio Araújo. "Não é hora de mexer muito no esquema tático", explicou o treinador.

Na mesma hora de Palmeiras e Cruzeiro, o time misto do Corinthians recebe o Bahia, um dos principais concorrentes do Palmeiras na briga contra o rebaixamento. Pelo menos cinco jogadores serão poupados por Tite, o que causa a irritação em alguns palmeirenses, que levantam a hipótese de o rival facilitar o jogo para prejudicar o Alviverde.

Kleina evita a polêmica e considera normal o Corinthians poupar titulares justamente nesta partida. "Não acredito que um time entregue um jogo para prejudicar o outro. Acho que o Corinthians tem todo o direito de poupar um ou outro atleta, porque faz parte da programação deles, que vão jogar um Mundial. Às vezes quem entra até mostra mais vontade", explicou.

Montillo fora. O Cruzeiro não terá seu principal jogador. Montillo está machucado e vai ser substituído por Souza. Na zaga, Léo está suspenso e em seu lugar a tendência é que Mateus seja o escolhido. O jogo marca o reencontro do meia Martinuccio com o Palmeiras. O argentino chegou a acertar com o Alviverde mas foi para o Fluminense.