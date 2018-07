Ordem é estudar os segredos do carro da Red Bull

Terça-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, os técnicos das equipes adversárias da Red Bull vão ser menos discretos para observar o modelo RB8-Renault de Sebastian Vettel e Mark Webber. O carro tem uma tomada de ar no degrau do bico. Como seu projetista, Adrian Newey, é o mais criativo da Fórmula 1 e, em geral, suas soluções costumam fazer a diferença a seu favor, será preciso descobrir logo a verdadeira função da tomada de ar e, caso se mostre decisiva para melhorar o desempenho, adotá-la também. De terça a sexta-feira, 11 dos 12 times da F-1 vão treinar com seus modelos de 2012. A única exceção é o HRT.

"Minhas mãos ficam congeladas", afirmou Mark Webber, durante o primeiro ensaio geral, de 7 a 10, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O australiano reforçava o que afirmara pouco antes Newey: "A tomada de ar destina-se a refrigerar o cockpit". Quem ouviu o genial engenheiro inglês, recordista de títulos, oito, bem como Webber, sorriu para ser simpático, não acreditando na explicação. O mais provável é que sua principal função seja mesmo aerodinâmica.

De olho nele. O modelo RB8 deixou muito boa impressão no teste, pela velocidade e constância dos tempos registrados por Vettel e Webber, daí o interesse dos concorrentes em tentar compreender logo seus segredos. Há quem acredite que há no RB8 uma ligação entre a tomada de ar no bico e a porção final do assoalho, para substituir em parte a proibição de usar os gases do escapamento para gerar maior pressão aerodinâmica.

Engenheiros da McLaren, Ferrari e Mercedes, por exemplo, vão analisar mais detalhadamente, em Barcelona, se Newey não continua utilizando os gases do escape, apesar das restrições este ano, para reforçar a geração de pressão aerodinâmica, recurso melhor explorado por Newey em 2011.

Essa foi uma das razões de a Red Bull dominar de forma arrasadora o último campeonato, com 11 vitórias de Vettel e uma de Webber.

Outro aspecto observado no RB8 é o refinamento de todo o conjunto traseiro, o que mais harmonicamente afunila, a fim de melhor canalizar o ar para o aerofólio e aumentar sua resposta aerodinâmica, solução que exigiu a complexa miniaturização dos elementos mecânicos, em especial a transmissão.

Os quatro dias em Barcelona vão oferecer uma visão mais precisa do potencial do arrojado projeto da Ferrari, o modelo F2012. Em Jerez, deixou Fernando Alonso e Felipe Massa preocupados, diante da dificuldade de encontrar um acerto básico para começar a desenvolvê-lo. E a nova McLaren MP4/27 também não animou muito Jenson Button e Lewis Hamilton.

Mas as maiores expectativas se concentrarão na estreia da nova Mercedes F1 W03, de Michael Schumacher e Nico Rosberg, resultado de completa reestruturação da equipe. É grande a pressão sobre o até então intocável Ross Brawn, diretor técnico, por melhores resultados. Brawn esteve por trás dos sete títulos de Michael Schumacher.