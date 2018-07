Organização altera projeto de estádio para a Olimpíada de Tóquio

O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio apresentou nesta terça-feira o novo projeto para a construção do estádio que receberá a cerimônia de abertura do evento em 2020. Preocupados com o custo e com o design agressivo da arena, os organizadores decidiram alterar o planejamento antes que obras fossem iniciadas.

O grandioso e caro projeto desenhado pelo arquiteto Zaha Hadid foi rejeitado pelo governo de Tóquio em julho, depois da péssima recepção do público à obra. As principais reclamações dos cidadãos japoneses giravam em torno justamente do gasto previsto para a obra e do impacto visual da arena para a região.

Para o lugar do antigo projeto, o governo escolheu nesta terça um novo, com design oval e mais convencional elaborado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma. Além disso, os gastos previstos também são bem menores, caindo de 252 bilhões de ienes (quase R$ 8,5 bilhões) para 153 bilhões (cerca de R$ 5 bilhões).

A capacidade também foi alterada, de 80 mil pessoas para 68 mil, com possibilidade de expansão para 80 mil, já pensando na Copa do Mundo de Rúgbi de 2019. O novo projeto prevê um estádio com 49,2 metros de altura, contra 70 metros do antigo, além de ocupar 72.400 metros quadrados, contra 78.100 do anterior.