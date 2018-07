Organização confirma largada da São Silvestre de manhã

A 90.ª edição da São Silvestre será a terceira seguida com largada pela manhã. O pelotão feminino parte às 8h40, enquanto os homens largam 20 minutos depois, pontualmente às 9h. A saída será na esquina entre a Avenida Paulista e a Rua Frei Caneca. A chegada, como de costume, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Depois de uma mudança polêmica, com a prova concluindo no Obelisco do Ibirapuera, já em 2012 foi adotado o percurso deste ano. Em síntese, os corredores saem da Paulista, percorrem a Av. Pacaembu até a Marquês de São Vicente, percorrendo a Barra Funda até a Av. Rudge.

Praticamente em uma reta só, os atletas percorrem a Av. Rio Branco até a Av. Ipiranga, onde começa um ziguezague pelo centro. Tudo volta ao normal no Largo São Francisco, de onde os corredores partem para a subida da Brigadeiro Luis Antônio e, finalmente, a chegada na Paulista.

As inscrições, abertas nesta sexta-feira, seguem até o dia 30 de novembro. A organização informa, porém, que o encerramento poderá ser antecipado caso o número de cadastrados atinja a número de 30 mil inscritos, conforme regulamento.