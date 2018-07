Organização do Mundial de Atletismo de 2017 sofre nova baixa

A preparação de Londres para sediar o Mundial de Atletismo de 2017 foi atingida nesta terça-feira pela saída repentina de um dos membros mais importantes da sua organização. A Confederação de Atletismo da Grã-Bretanha anunciou que a diretora administrativa do comitê organizador do campeonato, Sally Bolton, deixou o seu cargo por "motivos pessoais".

Bolton também não explicou as razões para a sua saída. "Estou incrivelmente orgulhosa do trabalho que foi concluído na realização dos primeiros marcos que criaram as bases para o sucesso do evento", disse, em comunicado oficial. Nenhum substituto para o cargo de Bolton foi anunciado.

Esta foi a terceira saída de um membro do alto escalão da organização do Mundial de Atletismo nos últimos dias. Na semana passada, dois membros do conselho, o vice-presidente Heather Hancock e o presidente da comissão de auditoria Martin Stewart, também deixaram seus cargos. Londres venceu a disputa para sediar o Mundial de em uma votação realizada em 2011. O evento vai ocorrer no Estádio Olímpico.