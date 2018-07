Organização do Mundial de Atletismo de 2017 sofre nova baixa A organização do Mundial de Atletismo de Londres, que será realizado em 2017, sofreu mais uma baixa. Nesta quinta-feira, a ex-atleta paralímpica Tanni Grey-Thompson renunciou às suas funções na preparação do grande evento. Trata-se da quarta integrante a deixar a organização em apenas dois meses.