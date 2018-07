Organização dos Jogos de Inverno inicia obra de última instalação

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que serão realizados em Pyeongchang, iniciaram nesta quarta-feira a construção da pista de patinação de velocidade, o que os levaram a afirmar que as obras das seis novas instalações estão no rumo certo para sediar eventos-teste dentro do cronograma.

O presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, Cho Yang-Ho visitou o local nesta quarta-feira, no Gangneung Coastal Cluster, que terá capacidade para 8 mil espectadores. "Com o avanço de hoje, todos os nossos preparativos dos locais da competição estão em pleno andamento, e estou confiante de que existe boa dinâmica em nosso progresso", disse.

Os Jogos de 2018 vão utilizar 13 locais de competição, incluindo quatro existentes e três instalações remodeladas. Com um investimento de 131 bilhões de wons sul-coreanos (aproximadamente R$ 308 milhões), a pista de patinação de velocidade, a última das novas instalações a iniciar as obras, está prevista para ser concluída até janeiro de 2017, um mês antes do evento-teste oficial olímpico e mais de um ano antes dos Jogos. As outras cinco instalações devem ficar prontas até o final de 2016.

Os organizadores dos Jogos de Pyeongchang descartaram no início deste mês a possibilidade da abertura e do encerramento da Olimpíada serem fora da cidade-sede. O Ministério da Cultura da Coreia do Sul disse que um estádio com 40 mil lugares para as cerimônias será construído em Pyeongchang.