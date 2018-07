Organização dos Jogos do Rio lança programa de sustentabilidade

RIO - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos lançou nesta segunda-feira o seu Plano de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos do Rio/2016. O programa, elaborado de forma conjunta pelas esferas federal, estadual e municipal de poder, estabelece os fundamentos relativos à sustentabilidade no planejamento e também durante os Jogos.

"Nosso objetivo é integrar a sustentabilidade a todo processo de organização, reduzindo o impacto dos Jogos e deixando um exemplo de boas práticas para toda a sociedade", afirmou o presidente do Rio/2016, Carlos Nuzman.

O Plano de Gestão da Sustentabilidade firmou cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que prevê, entre outras atividades, uma avaliação do plano e a mediação do diálogo entre o Rio/2016 e a sociedade civil sobre sustentabilidade.

O programa de sustentabilidade terá uma submarca, a "Abraça Rio 2016", que será utilizada em todas as ações de comunicação dos Jogos que estiver relacionada ao tema. A submarca leva a cor azul e é inspirada na identidade visual Rio 2016, com o objetivo de promover comportamentos responsáveis.