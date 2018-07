Organização resolve impasse da maratona olímpica

A maratona vai começar e terminar na frente do Palácio de Buckingham e o percurso prevê três voltas pelo centro da cidade de Londres. A corrida estava originalmente programada para ocorrer no leste de Londres, mas os organizadores da Olimpíada mudaram o percurso para evitar ruas congestionadas em um dos mais movimentados dias dos Jogos.

O conselho do distrito de Tower Hamlets, localizado no leste da cidade de Londres, havia aberto uma ação judicial por conta da mudança. O anúncio do fim do impasse foi feito pelo Comitê Organizador da Olimpíada de 2012. "O conselho decidiu largar o processo" após o acordo para ajudar a beneficiar a região.