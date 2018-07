Organização revela percurso da Volta da França de 2011

Os organizadores da Volta da França anunciaram nesta terça-feira que a edição de 2011 da prova começará no dia 2 de julho na região de Vendée, no oeste do país, e terá quatro chegadas em altas montanhas (Luz-Ardiden, Plateau de Beille, Galibier e Alpe d''Huez). O anúncio foi feito por Christian Prudhomme, diretor da prova, em Paris.

A edição de 2011 será a 98ª da Volta da França e terá apenas um contra-relógio individual, de 41 quilômetros, ao redor de Grenoble, em 23 de julho, um dia antes da chegada dos competidores em Paris. Assim, os escaladores devem ser favorecidos em detrimento dos velocistas.

Os participantes irão percorrer cerca de 3,5 mil quilômetros em uma disputa que acabará em 24 de julho, com apenas dois dias de folga. A premiação total de 3,2 milhões de euros (cerca de 7,5 milhões de reais), com 450 mil (em torno de 1 milhão de reais) para o vencedor da Volta da França.

O detalhamento da corrida não contou com a presença do espanhol Alberto Contador, que foi campeão neste ano, mas foi suspenso preventivamente em setembro por ter dado positivo em exame antidoping realizado durante a Volta da França. O seu caso, porém, ainda não foi julgado.

Confira a programação da edição de 2011 da Volta da França:

1.ª etapa (2 de julho): Passage du Gois - Mont des Alouettes, 191km

2.ª etapa (3 de julho): Les Essarts - Les Essarts, 23km (contra-relógio por equipes)

3.ª etapa (4 de julho): Olonne-sur-Mer - Redon, 198km

4.ª etapa (5 de julho): Lorient - Mûr-de-Bretagne, 172km

5.ª etapa (6 de julho): Carhaix - Cap Fréhel, 158km

6.ª etapa (7 de julho): Dinan - Lisieux, 226km

7.ª etapa (8 de julho): Le Mans - Châteauroux, 215km

8.ª etapa (9 de julho): Aigurande - Super-Besse Sancy, 190km

9.ª etapa (10 de julho): Issoire - Saint-Flour, 208km

11 de julho: descanso

10.ª etapa (12 de julho): Aurillac - Carmaux, 161km

11.ª etapa (13 de julho): Blaye-les-Mines - Lavaur, 168km

12.ª etapa (14 de julho): Cugnaux - Luz-Ardiden, 209km

13.ª etapa (15 de julho): Pau - Lourdes, 156km

14.ª etapa (16 de julho): Saint-Gaudens - Plateau de Beille, 168km

15.ª etapa (17 de julho): Limoux - Montpellier, 187km

18 de julho: descanso

16.ª etapa (19 de julho): Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap, 163km

17.ª etapa (20 de julho): Gap - Pinerolo (Itália), 179km

18.ª etapa (21 de julho): Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier, 189km

19.ª etapa (22 de julho): Modane - L?Alpe d?Huez, 109km

20.ª etapa (23 de julho): Grenoble - Grenoble, 41km (contra-relógio individual)

21.ª etapa (24 de julho): Créteil - Paris (Champs-Elysées), 160km