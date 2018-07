Organizada promete protesto na reapresentação do Corinthians

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, está convocando os torcedores para um protesto diante do CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira, na reapresentação do elenco. Isso significa que os jogadores serão cobrados logo no primeiro dia de trabalho de 2017.

Em seu site oficial, a organizada afirma que a reapresentação será o momento para dar "um recado aos jogadores, diretoria e conselho". "Não aceitaremos corpo mole dos jogadores e falta de vontade, como foi em 2016. Queremos garra, raça, entrega total em campo", diz comunicado no site oficial da torcida.

No ano passado, o Corinthians não conseguiu a classificação para a Copa Libertadores mesmo com a ampliação do número de vagas definida pela Conmebol. "Não vivemos de títulos - eles são consequência -, mas a raça dos jogadores em campo é obrigação. Vivemos para o Corinthians!", diz outro trecho do comunicado da torcida.

Um dos principais problemas do clube é a crise financeira que inviabiliza a contratação de grandes reforços em 2017 - os nomes confirmados até agora são os de Jô, Luidy e Kazim. Na última segunda-feira, o ex-presidente corintiano e deputado federal (PT-SP) Andrés Sanchez admitiu pela primeira vez o repasse de verbas do departamento de futebol para pagar as parcelas dos juros de financiamento da Arena Corinthians com o BNDES. Na esteira da crise financeira vem o desgaste político do presidente Roberto de Andrade, que sofre ameaça de impeachment.

Os dirigentes também são alvo da indignação da torcida. "Não aceitaremos as mazelas que vem ocorrendo no clube, como a falta de transparência, omissão da diretoria e conivência do Conselho", afirma a Gaviões da Fiel.