Organizador dos Jogos da Commonwealth é preso por corrupção

NOVA DÉLHI - O presidente do Comitê Organizador dos Jogos da Commonwealth foi preso nesta segunda-feira em Nova Délhi como parte das investigações por corrupção em torno da competição, que esteve rodeada de escândalo, disseram as autoridades indianas.

A Índia esperava que os Jogos projetassem a imagem do país como uma superpotência em ascensão, mas, pelo contrário, foi afetada por acusações de corrupção, atrasos nas obras e custos elevados para a realização da competição.

O orçamento previsto subiu de 18,9 bilhões de rupias (cerca de R$ 665 milhões) para 700 bilhões de rupias (R$ 25 bilhões). Preso nesta segunda-feira, Suresh Kalmadi, foi acusado de conspiração para favorecer uma empresa suíça na compra de equipamentos para marcação de tempos e resultados das provas, disse o porta-voz do Departamento Central de Investigação, Dharini Mishra.

Dois outros membros do Comitê Organizados dos Jogos da Commonwealth, Lalit Bhanot e V.K. Verma, foram presos no início do mesmo processo. O Departamento Central de Investigação disse que o governo pagou 1,410 bilhão de rupias para a Swiss Timings Ltda. pelos equipamentos, apesar da existência de produtos semelhantes com menores preços, o que pode ser considerado um golpe.