Organizadores mudam percurso de etapa decisiva da Volta da França

O fechamento do túnel do Chambon por causa de um deslizamento de terra em abril não será restaurado até a passagem dos ciclistas em 25 de julho. Assim, ao invés de subirem o Galibier, os ciclistas vão escalar o Passo da Croix-de-Fer em uma "etapa que, do ponto de vista esportivo, permanece inalterada", avisaram os organizadores.

A 20ª etapa será a penúltima de 2015 da mais tradicional prova do ciclismo mundial e deverá ter caráter decisivo. Afinal, tradicionalmente a última etapa, que marca a chegada dos competidores a Paris, não costuma ter disputa por posições.

A Volta da França começa em 4 de julho em Utrecht, Holanda. O italiano Vincenzo Nibali foi o campeão da prova no ano passado.