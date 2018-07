Organizadores voltam a minimizar calor em Sochi Os organizadores dos Jogos de Inverno de Sochi seguem despreocupados com a ocorrência de temperaturas consideradas altas para um evento que normalmente depende de um clima gelado para propiciar condições consideradas ideais para os atletas. Na última quarta-feira, os termômetros chegaram a apontar 16ºC, sendo que as previsões meteorológicas indicam que essa temperatura deverá se repetir ao menos até sábado no balneário russo que abriga o grande evento olímpico.