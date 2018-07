Orlandinho vence na estreia do tênis no Pan; Zormann, não

O Brasil obteve duas vitórias e uma derrota na estreia do tênis dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Orlando Luz e João Menezes ganharam suas partidas e avançaram à segunda rodada, mas Marcelo Zormann foi derrotado nesta sexta-feira. São necessárias cinco partidas para chegar até a final. Número 570 do ranking mundial, Orlandinho fez 2 a 0 no hondurenho Alejandro Obando, que não aparece no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Na próxima fase, pega o norte-americano Dennis Novikov (196º do ranking e quarto cabeça de chave).

Parceiro de Orlandinho nos títulos de duplas juvenis em Wimbledon e nos Jogos Olímpicos da Juventude, no ano passado, Marcelo Zormann perdeu do dominicano Roberto Cid, 933º do mundo, por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 7/5), e foi eliminado. O ao vivo do site do Pan, entretanto, reportou vitória de Cid. A informação da derrota de Zormann foi dada pela assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pelo Time Brasil. Depois, o resultado foi corrigido no site oficial do evento.

Já João Menezes, que aparece em 658º lugar no ranking da ATP e é o menos conhecido dentre os brasileiros que estão no Pan, ganhou do uruguaio Ariel Behar por 2 a 0 (6/3 e 7/6). Na segunda rodada, ele joga contra o chileno Nicolas Jarry (202º do mundo e quinto cabeça de chave).