Orlando Luz fatura prata no tênis nos Jogos da Juventude

O Brasil conquistou neste sábado a décima medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude, disputado em Nanquim, na China. O tenista Orlando Luz obteve a prata ao ser derrotado na final de simples pelo polonês Kamil Majchrzak por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Atual número três do ranking mundial juvenil, o brasileiro de 16 anos entrou em quadra com a experiência de ter sido campeão nas duplas juvenis em Wimbledon em julho. Mesmo assim, sucumbiu diante das próprias oscilações desde o início da final e acabou sendo superado por um rival dois anos mais velho.

"Com certeza, perder a medalha de ouro vai pesar um pouquinho durante alguns dias, mas não dá para desprezar uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. É uma grande conquista, com certeza. Não é um jogo que vai me deixar para baixo", avaliou o adolescente, que reclamou do forte calor em solo chinês.

As temperaturas se aproximaram dos 40 graus neste sábado. "Não é só de hoje esse calor. Estamos jogando assim há uma semana e isso deixa a gente cansado, não só o corpo, mas também o mental. Talvez eu não tenha me saído tão bem hoje por causa disso", comentou o tenista, sem desanimar com a derrota.

"Venho fazendo uma grande semana, um grande ano. Passou perto. Tenho que trabalhar mais e estar preparado para a próxima", completou o brasileiro. Depois de Nanquim, ele seguirá para Nova York, onde disputará o torneio juvenil do US Open.

Responsável pela 10ª medalha brasileira em Nanquim, Luz também vai conquistar a 11ª, neste domingo. Ao menos a prata está garantida porque ele disputará a final de duplas, ao lado de Marcelo Zormann. Eles enfrentarão os russos Khachanov e Rublev a partir das 4 horas (horário de Brasília) deste domingo.