Orlando Magic encara o Flamengo na cidade do Rio de Janeiro

A partir das 18h deste sábado, o Rio de Janeiro sedia pelo terceiro ano consecutivo uma partida de pré-temporada da NBA. A novidade desta edição é a presença de um clube brasileiro: o Flamengo será o anfitrião no jogo com o Orlando Magic.

As duas equipes se enfrentaram no ano passado durante excursão do time rubro-negro pelos Estados Unidos. Na ocasião, o Orlando levou a melhor e venceu fácil por 106 a 88.

A partida de logo mais, contudo, promete ser diferente. Local do confronto, a HSBC Arena deverá receber grande público e ter clima de estádio.

Esse aspecto, aliás, é o único que é levado em conta pelo time norte-americano. O técnico Scott Skills disse essa semana que não tem informações sobre o Flamengo, a não ser o fato de ter uma grande torcida. “É pré-temporada e estamos mais preocupados com nós mesmos do que com o adversário”, declarou.

Apesar de ser uma partida amistosa, o Flamengo encara a partida como uma decisão. “Vamos deixar eles virem para jogar uma partida de pré-temporada, mas a gente vai entrar na quadra com vontade de devolver a derrota do ano passado”, afirmou o ala Marcelinho Machado.